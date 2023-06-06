Водночас на звільнених територіях необхідна відповідна програма деокупації. Зеленський під час спілкування з українськими ЗМІ розповів, що її, власне, зараз розробляють, пише 24 Канал.

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Для деокупації території розроблять окрему програму

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко отримав завдання повністю підготувати програму деокупації, безпеки та існування тимчасових інституцій на деокупованих територіях. Особливо на Донбасі і в Криму,

– заявив президент.

За його словами, ця програма буде представлена суспільству і там будуть відповіді на всі питання з урахуванням досвіду інших держав. Адже наразі Україна проводить консультації з деякими країнами щодо політики на звільнених територіях.

"Ми розуміємо всі виклики, це буде окрема програма з усіма деталями", – підсумував президент.

Актуальна ситуація на фронті

За даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на полі бою. У ворога на всіх напрямках, через велику кількість поранених, не вистачає медичного персоналу. Тому противник почав залучати студентів з медичних вишів російської федерації до роботи у прифронтових військових медичних установах різного типу.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: