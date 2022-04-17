Это будет важным месседжем, – Кулеба надеется, что Байден все же посетит Украину

Дмитрий Кулеба дал большое интервью американскому CBS. Глава МИД Украины, в частности, объяснил важность визита Джозефа Байдена в Киев.

Министр подчеркнул, что с начала новой волны российской агрессии против Украины Байден продемонстрировал подлинное лидерство, поддерживая наше государство. Однако его встреча с президентом Зеленским вживую также стала бы важным проявлением помощи США Украине.

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Кулеба о важности встречи Байдена и Зеленского

По словам министра иностранных дел Украины, президент США помог мобилизовать международное сообщество для помощи нашему государству. Поэтому Украина, конечно, была бы рада принять визит Байдена.

Это (визит Байдена в Украину – ред. 24 канал) было бы важным месседжем о поддержке. И, конечно, личная встреча двух президентов (Байдена и Зеленского – ред. 24 канал) могла бы проложить путь для новых поставок американского оружия Украине, а также новых дискуссий о политическом урегулировании конфликта,

– добавил Кулеба.

Напомним, 14 апреля Джозеф Байден заявил, что готов приехать в Украину. Впоследствии в Белом доме подчеркнули, что визит президента США в наше государство пока не планируется.

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