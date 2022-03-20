Многие белорусские добровольцы сейчас воюют на стороне Украины в войне против РФ. И если армия Лукашенко решит начать войну в Украине, как это предполагает разведка, то это будет жесткая битва белорусов с земляками.

Об этом белорусский доброволец Вадим Прокопьев рассказал в эфире 24 канала.

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Он не думает, что продвижение на 300 километров во Львов возможно силами наполовину деморализованных сил спецопераций Беларуси. Для такого продвижения нужно 30 – 40 тысяч мотивированных людей, которых у Лукашенко нет.

Доброволец говорит, что лучший подарок – это чтобы часть белорусских войск с промытыми мозгами получила обратно "200" (тела убитых военных, – ред). Он не верит в боеспособность таких воинских частей.

По его мнению, если белорусы, которые придут воевать от Лукашенко, встретятся с белорусскими добровольцами, которые помогают Украине, это будет жестко.

Это будет совершенно жестко. Я уверяю вас, что те белорусы, которые находятся в составе Вооруженных Сил Украины, совершенно безжалостны и с удовольствием будут иметь дело с этими "лукашенковскими собаками". В этом точно не сомневайтесь,

– заявил Прокопьев.

Доброволец добавил, что присутствие белорусов на стороне Украины также возможно. "Кому-то помогут перейти на эту сторону и сдаться в плен. В частности, такие сообщения мы туда и посылали, даже сбрасывали инструкции, как это правильно сделать", – говорит он.

Вадим Прокопьев подчеркнул, что в белорусских добровольцах на украинской стороне вообще не нужно сомневаться, они будут воевать отчаянно против русского "мира".

Это будет жестко, – белорусский доброволец о столкновении с земляками в Украине:



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