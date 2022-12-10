Первый уже пришел с оружием, – Пионтковский предположил, чего России ждать от вагнеровцев
В Ростовской области России наемник ЧВК "Вагнера" обстрелял из пулемета группу полицейских. Этот случай прекрасно иллюстрирует, каким будет будущее России.
Такое мнение 24 каналу выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, такие инциденты, как обстрел полицейских, вполне ожидаемые.
Читайте также "Герои", которых заслужил тупой русский народ: вся правда о "достоинствах" кадыровцев и вагнеровцев
Как отметил Пионтковский, многие ожидали, что такое может быть после завершения войны в Украине, когда вагнеровцы вернутся домой.
Это бандиты. В одном из лагерей, куда ездил Евгений Пригожин (владелец ЧВК "Вагнера" – 24 канал), он говорил о том, что предпочитает осужденных за убийство и жестокие преступления. Это отборные негодяи, у которых есть современное оружие,
– сказал публицист.
"Это ближайшее будущее России"
Он добавил, что наемники ЧВК "Вагнера" проявили себя даже раньше окончания войны.
"Первый уже пришел с оружием. Это ближайшее будущее России, насыщенное бандами ужасающих преступников, которые "выросли" на войне. Вернувшись в Россию, они пойдут с оружием разбираться на Рублевку", – отметил Пионтковский.
Что такое РублевкаЭто неофициальное название местности к западу от Москвы. Эта территория застроена дачами бывшей советской элиты, фешенебельными коттеджными поселениями и резиденциями высших должностных лиц государства. Земля на Рублевке – одна из самых дорогих в России.
Он добавил, что Россия сама избрала для себя такой путь.
Андрей Пионтковский предположил, каким будет будущее России: смотрите видео
"В Украине под видом российских войск действуют 2 армии"
Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, в захваченный город приехал племянник главы Чечни Рамзана Кадырова. Ему поручили контролировать местных коллаборантов и разграблять промышленность. По словам Пионтковского, трудно до конца понять, на что рассчитывает приспешник Путина.
Показательно другое: под видом российских войск в Украине действуют 2 совершенно независимые армии – Кадырова и Пригожина. Они заняты уже не войной с Украиной, а фактически уже ведут ту будущую гражданскую войну в России между собой и с действующей российской властью.
– сказал публицист.
Нападение на полицейских в России: что известно
- В Новошахтинске в Ростовской области 6 декабря российский дезертир открыл огонь из пулемета по правоохранителям. Один из полицейских получил ранения. Нападающего искали сутки, но наконец-то нашли.
- Задержанный 38-летний Павел Николин оказался наемником ЧВК "Вагнера". Этого "воина" оккупанты нашли в тюрьме, где он отбывал наказание за кражу и разбой. Из тюрьмы его взяли на войну в Украине.
- После задержания российский оккупант пытался убедить полицейских, что он не убегал с позиций. Николин заявил, что заблудился и даже не понял, что пересек границу с Россией. А в полицейских стрелял из-за того, что якобы перепутал их с украинцами.