Первый уже пришел с оружием, – Пионтковский предположил, чего России ждать от вагнеровцев

В Ростовской области России наемник ЧВК "Вагнера" обстрелял из пулемета группу полицейских. Этот случай прекрасно иллюстрирует, каким будет будущее России.

Такое мнение 24 каналу выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, такие инциденты, как обстрел полицейских, вполне ожидаемые.

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Как отметил Пионтковский, многие ожидали, что такое может быть после завершения войны в Украине, когда вагнеровцы вернутся домой.

Это бандиты. В одном из лагерей, куда ездил Евгений Пригожин (владелец ЧВК "Вагнера" – 24 канал), он говорил о том, что предпочитает осужденных за убийство и жестокие преступления. Это отборные негодяи, у которых есть современное оружие,

– сказал публицист.

"Это ближайшее будущее России"

Он добавил, что наемники ЧВК "Вагнера" проявили себя даже раньше окончания войны.

"Первый уже пришел с оружием. Это ближайшее будущее России, насыщенное бандами ужасающих преступников, которые "выросли" на войне. Вернувшись в Россию, они пойдут с оружием разбираться на Рублевку", – отметил Пионтковский.

Что такое Рублевка Это неофициальное название местности к западу от Москвы. Эта территория застроена дачами бывшей советской элиты, фешенебельными коттеджными поселениями и резиденциями высших должностных лиц государства. Земля на Рублевке – одна из самых дорогих в России.

Он добавил, что Россия сама избрала для себя такой путь.

Андрей Пионтковский предположил, каким будет будущее России: смотрите видео

"В Украине под видом российских войск действуют 2 армии"

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, в захваченный город приехал племянник главы Чечни Рамзана Кадырова. Ему поручили контролировать местных коллаборантов и разграблять промышленность. По словам Пионтковского, трудно до конца понять, на что рассчитывает приспешник Путина.

Показательно другое: под видом российских войск в Украине действуют 2 совершенно независимые армии – Кадырова и Пригожина. Они заняты уже не войной с Украиной, а фактически уже ведут ту будущую гражданскую войну в России между собой и с действующей российской властью.

– сказал публицист.

Нападение на полицейских в России: что известно