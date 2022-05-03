Бойцы ВСУ наносят оккупантам колоссальные потери. С начала войны они уничтожили почти 24 тысячи вражеских военных.

Интересно Буданов назвал 2 сценария завершения войны: в одном из них Россия распадается на несколько частей.

Россия тратила деньги на пиар

Буданов отметил, что сейчас выплыли все проблемы российской армии – это был всего лишь крупный пиар.

Все, на что они тратили деньги, это показывать величие русской армии в мире. Сейчас все увидели – нет никакого величия,

– отметил начальник ГУР.

По его словам, невозможно сравнивать военный потенциал России и Украины, который находился перед началом полномасштабной войны 24 февраля. Страна-террористка имела преимущество в 10 раз, а в некоторых показателях даже в 20 раз.

"Однако реальные боевые действия показали реальные проблемы: количественный показатель они имеют, это безусловно, а вот качественного нет. Во-вторых, достаточно низкая мотивация. Те потери, которые они понесли за это время, достаточно сильно на них влияют", – заметил Буданов.

Он добавил, что уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации, а в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации.

"Мне достаточно интересно: как они будут это объяснять собственному народу? Почему для России с ее, как они говорят, первой или второй армией в мире, нужна мобилизация, когда согласно их официальным сообщениям все идет по плану и Украина как военная машина ничего из себя не представляет?", – добавил глава ГУР.

Буданов подытожил, что может предположить, опираясь на определенные факты. По его словам, мобилизацию проведут под призмой того, что Россия воюет с англосаксонским миром, а не с Украиной. Именно в такой парадигме его будут объяснять россиянам.

Интересно! В британской разведке сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия направила в Украину 120 батальонных тактических групп. Однако украинские защитники очень качественно обезвреживают российских оккупантов, так что каждое 4-е подразделение захватнической армии не может воевать.

Россия мечтает о любых победах до 9 мая

Оккупационные войска после позорного бегства с Севера Украины сконцентрировались на Востоке. Активные бои продолжаются в Луганской, Донецкой и Харьковской областях. Захватчики активизируют свои силы, однако украинские защитники героически сдерживают попытки их наступления.

Ранее экс-представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер отметил, что Россия планирует захватить весь Донбасс до 9 мая, чтобы объявить о "победе".

Однако оккупанты уже понесли сокрушительные потери. В то же время в Кремле жалко пытаются скрыть реальную ситуацию. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что Путин во время парада объявит массовую мобилизацию, чтобы нанести решающий удар по Украине.

Правда, по мнению российского оппозиционного правозащитника Марка Фейгина, этого может не случиться. Он отметил, что у России есть плохая традиция с общими мобилизациями – слепая раздача оружия, а Путин этого очень боится.

Стоит посмотреть – трудно считать: потери оккупантов по состоянию на 2 мая