Бійці ЗСУ завдають окупантам колосальних втрат. Від початку війни вони знищили майже 24 тисячі ворожих військових.
Цікаво Буданов назвав 2 сценарії завершення війни: в одному з них Росія розпадається на кілька частин
Росія витрачала гроші на піар
Буданов зазначив, що зараз виплили усі проблеми російської армії – це був лише великий піар.
Усе, на що вони витрачали гроші, – це показувати велич російської армії у світі. Зараз усі побачили – нема жодної величі,
– зазначив начальник ГУР.
За його словами, неможливо порівнювати військовий потенціал Росії й України, який був перед початком повномасштабної війни 24 лютого. Країна-терористка мала перевагу в 10 разів, а в деяких показниках навіть у 20.
"Проте реальні бойові дії показали реальні проблеми: кількісний показник вони мають, це безумовно, а от якісного нема. По-друге, досить низька мотивація. Ті втрати, яких вони зазнали за цей час, досить сильно на них впливають", – зауважив Буданов.
Він додав, що вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації, а найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію.
"Мені досить цікаво: як вони будуть це пояснювати власному народові? Чому для Росії з її, як вони кажуть, першою чи другою армією у світі, потрібна мобілізація, коли згідно з їхніми офіційними повідомленнями, усе йде за планом і Україна як військова машина нічого з себе не представляє?", – додав голова ГУР.
Буданов підсумував, що може зробити припущення, опираючись на певні факти. За його словами, мобілізацію проведуть під призмою того, що Росія буцімто воює з англосаксонським світом, а не з Україною. Саме в такій парадигмі її будуть пояснювати росіянам.
Росія мріє про хоч якісь перемоги до 9 травня
- Окупаційні війська після ганебної втечі з Півночі України сконцентрувались на Сході. Активні бої тривають на Луганщині, Донеччині та Харківщині. Загарбники активізують свої сили, проте українські захисники героїчно стримують спроби їхнього наступу.
- Раніше експредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер зауважив, що Росія планує захопити весь Донбас до 9 травня, щоб оголосити про "перемогу".
- Проте окупанти вже зазнали нищівних втрат. Водночас у Кремлі жалюгідно намагаються приховати реальну ситуацію. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припустив, що Путін під час параду оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні.
- Щоправда, на думку російського опозиційного правозахисника Марка Фейгіна, цього може не трапитися.Він зауважив, у Росії є погана традиція із загальними мобілізаціями – сліпе роздавання зброї, а Путін цього дуже боїться.
Варто подивитися – важко рахувати: втрати окупантів станом на 2 травня