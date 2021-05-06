Это был сюрприз, – Антоненко не знал об изменении меры пресечения и возвращении домой
Андрею Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест. Он признался, что такое решение было для него неожиданным сюрпризом.
Источник:24 канал
Антоненко поделился, что на каждом заседании у него была надежда на перемены. Однако этого не происходило 1,5 года.
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Это был сюрприз. Для человека, не имеющего никакой причастности к преступлению, всегда есть надежда, что с каждым заседанием что-то изменится. В этот раз так же было,
– сказал он.
В то же время Антоненко подчеркнул, что сразу и не поверил в слова прокурора. "Когда прокурор не был против ходатайства, заявленного адвокатами, мне сначала показалось, что мне послышалось, что он так сказал. Это действительно был сюрприз", – заметил он.
По словам Антоненко, дело сфабриковано, поэтому суд должен был действовать в рамках закона, а не "выносить уже готовые решения и просто выполнять функцию отбывания".
Антоненко отпустили домой: что известно
- Андрею Антоненко изменили меру пресечения 30 апреля. Его отпустили из СИЗО и отправили на круглосуточный домашний арест.
- Стоит отметить, что он находился под стражей 505 дней – с 3 декабря 2019 года.
- Осужденный активист Сергей Стерненко назвал изменение меры пресечения Антоненко невероятной новостью.
- Жена Антоненко рассказала, что дети – сын Виктор и дочь Варвара – лишь тихо подходят к отцу, обнимают и молчат.
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