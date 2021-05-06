Андрею Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест. Он признался, что такое решение было для него неожиданным сюрпризом.

Антоненко поделился, что на каждом заседании у него была надежда на перемены. Однако этого не происходило 1,5 года.

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Это был сюрприз. Для человека, не имеющего никакой причастности к преступлению, всегда есть надежда, что с каждым заседанием что-то изменится. В этот раз так же было,

– сказал он.

В то же время Антоненко подчеркнул, что сразу и не поверил в слова прокурора. "Когда прокурор не был против ходатайства, заявленного адвокатами, мне сначала показалось, что мне послышалось, что он так сказал. Это действительно был сюрприз", – заметил он.

По словам Антоненко, дело сфабриковано, поэтому суд должен был действовать в рамках закона, а не "выносить уже готовые решения и просто выполнять функцию отбывания".

Антоненко отпустили домой: что известно