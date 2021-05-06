Андрію Антоненку, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, змінили запобіжний захід та відпустили під домашній арешт. Він зізнався, що таке рішення було для нього несподіваним сюрпризом.

Антоненко поділився, що на кожному засіданні у нього була надія на зміни. Однак цього не відбувалось 1,5 роки.

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Це був сюрприз. Для людини, яка не має ніякої причетності до злочину, завжди є надія, що з кожним засіданням щось зміниться. У цей раз так само було,

– сказав він.

Водночас Антоненко наголосив, що одразу й не повірив у слова прокурора. "Коли прокурор не був проти клопотання, заявленого адвокатами, мені спершу здалося, що мені почулося, що він так сказав. Це дійсно був сюрприз", – зауважив він.

За словами Антоненка, справа сфабрикована, тому суд мав діяти у межах закону, а не "виносити вже готові рішення та просто виконувати функцію відбування".

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