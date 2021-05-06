Це був сюрприз, – Антоненко не знав про зміну запобіжного заходу та повернення додому
Андрію Антоненку, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, змінили запобіжний захід та відпустили під домашній арешт. Він зізнався, що таке рішення було для нього несподіваним сюрпризом.
Джерело:24 канал
Антоненко поділився, що на кожному засіданні у нього була надія на зміни. Однак цього не відбувалось 1,5 роки.
До теми Коли на твоєму боці правда, її треба вигукувати постійно, – інтерв'ю з Андрієм Антоненком
Це був сюрприз. Для людини, яка не має ніякої причетності до злочину, завжди є надія, що з кожним засіданням щось зміниться. У цей раз так само було,
– сказав він.
Водночас Антоненко наголосив, що одразу й не повірив у слова прокурора. "Коли прокурор не був проти клопотання, заявленого адвокатами, мені спершу здалося, що мені почулося, що він так сказав. Це дійсно був сюрприз", – зауважив він.
За словами Антоненка, справа сфабрикована, тому суд мав діяти у межах закону, а не "виносити вже готові рішення та просто виконувати функцію відбування".
Антоненка відпустили додому: що відомо
- Андрію Антоненку змінили запобіжний захід 30 квітня. Його відпустили з СІЗО та відправили на цілодобовий домашній арешт.
- Варто зазначити, що він перебував під вартою 505 днів – з 3 грудня 2019 року.
- Засуджений активіст Сергій Стерненко назвав зміну запобіжного заходу Антоненку неймовірною новиною.
- Дружина Антоненка розповіла, що діти – син Віктор і дочка Варвара – лише тихо підходять до батька, обіймають і мовчать.
Поділитися новиною