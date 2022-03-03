Это была горячая ночь, их погибло больше всего за все дни, – Арестович о потерях врага
3 марта 2022 , 12:52Читати новину українською
За первую неделю войны в Украине агрессор потерял около 9 тысяч оккупантов. Прошлой ночью погибло больше всего.
Об этом на брифинге сообщил Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает 24 канал.
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Вчера у них был очень жаркий день и против полутора тысяч, которые погибают ежедневно, вчера погибло ориентировочно 2,5 тысячи,
– подчеркнул Арестович.
Другие потери врага:
- танков – 217 единиц;
- ББМ – 900 единиц;
- артиллерийских систем – 90;
- РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 42;
- средства ПВО – 11;
- самолетов – 30 единиц (информация уточняется);
- вертолетов – 31 единиц (информация уточняется);
- автомобильной техники – 374;
- легкие скоростные катера – 2 единиц;
- цистерн из ППМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Брифинг Арестовича: смотрите видео
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