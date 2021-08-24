Это были самые страшные годы, – украинский защитник вспомнил первые дни войны на Донбассе

Первые дни войны на Донбассе прежде всего запомнились сплоченностью бойцов, добровольцев. Армия была готова идти на самопожертвование, чтобы сохранить независимость Украины. Впрочем это также был период значительных потерь среди украинских бойцов.

Такими воспоминаниями в эфире 24 канала поделился участник боевых действий на Востоке Дмитрий Коцюбайло. И добавил. 2014 год был одним из самых тяжелых на фронте.

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По его словам, в начале войны украинские военные многому учились прямо на ходу. Сейчас у наших защитников уже есть большой опыт, возможности, умения и правильное понимание, как надо защищать Украину.

Боец вспомнил, что 2014 год запомнился именно тем, что погибло много молодых ребят, которые сугубо по зову души и патриотизма шли на самопожертвование.

Потому что не имея максимально нормального боевого опыта, они погибали. Это были самые страшные годы. И по 2021 год держит война, которая ежедневно забирает лучших сыновей нашей страны,

– подчеркнул Дмитрий Коцюбайло.

Он также отметил, что сейчас на фронте нет всего необходимого. В частности многие виды боеприпасов и вооружения являются просто дефицитными. Кроме этого, более 1,5 года отсутствует государственный оборонный заказ.

Россия максимально хочет нас захватить, – Коцюбайло