Такую позицию высказала председатель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале. Ей нравится, как работает Данилов именно на должности секретаря СНБО.

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"Было бы даже лишним думать о том, чтобы выдернуть человека из той институции и работы, где он себя проявляет", – пояснила Кравчук.

Также она считает, что в вопросе правоохранительных органов у Дениса Монастырского больше соответствующего опыта, чем у Данилова.

Мне кажется, что правильный выбор был в том, что это человек из команды, из фракции,

– сказала нардеп о Монастырском.

"Гораздо выше шансы у человека, который знаком очень близко с депутатами, быть проголосованным в такой короткий срок", – добавила Кравчук.

К слову. О назначении Монастырского уже проголосовали 16 июля. Он принес присягу по д бурные аплодисменты нардепов. "Слуга народа" Денис Маслов заявил, что у Монастырского есть серьезный авторитет в парламенте.

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Отставка Авакова: коротко

Заявление об отставке Аваков написал самостоятельно 13 июля.

В этот же день в "Слуге народа" предложили возглавить Министерство Денису Монастырскому. Тот согласился и назвал это "самым сложным решением в его жизни".

За отставку Авакова проголосовали 15 июля.



Провалы Авакова на должности / инфографика 24 канала