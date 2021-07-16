Такую позицию высказала председатель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале. Ей нравится, как работает Данилов именно на должности секретаря СНБО.
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"Было бы даже лишним думать о том, чтобы выдернуть человека из той институции и работы, где он себя проявляет", – пояснила Кравчук.
Также она считает, что в вопросе правоохранительных органов у Дениса Монастырского больше соответствующего опыта, чем у Данилова.
Мне кажется, что правильный выбор был в том, что это человек из команды, из фракции,
– сказала нардеп о Монастырском.
"Гораздо выше шансы у человека, который знаком очень близко с депутатами, быть проголосованным в такой короткий срок", – добавила Кравчук.
Интервью с Евгенией Кравчук в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео
Отставка Авакова: коротко
- Заявление об отставке Аваков написал самостоятельно 13 июля.
- В этот же день в "Слуге народа" предложили возглавить Министерство Денису Монастырскому. Тот согласился и назвал это "самым сложным решением в его жизни".
- За отставку Авакова проголосовали 15 июля.