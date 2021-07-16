Таку позицію висловила голова фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі. Їй подобається, як працює Данілов саме на посаді секретаря РНБО.

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"Було б навіть зайвим думати про те, щоб висмикнути людину з тієї інституції і роботи, де він себе проявляє", – пояснила Кравчук.

Також вона вважає, що у питанні правоохоронних органів у Дениса Монастирського більше відповідного досвіду, ніж у Данілова.

Мені здається, що правильний вибір був у тому, що це людина з команди, з фракції,

– сказала нардепка про Монастирського.

"Набагато вищі шанси в людини, яка знайома дуже близько з депутатами, бути проголосованою в такий короткий термін", – додала Кравчук.

До слова. Про призначення Монастирського вже проголосували 16 липня. Він склав присягу під бурхливі оплески нардепів. "Слуга народу" Денис Маслов заявив, що у Монастирського є серйозний авторитет у парламенті.

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Відставка Авакова: коротко

Заяву про відставку Аваков написав самостійно 13 липня.

У цей же день у "Слузі народу" запропонували очолити Міністерство Денису Монастирському. Той погодився і назвав це "найскладнішим рішенням у його житті".

За відставку Авакова проголосували 15 липня.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу