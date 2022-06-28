Это было бы сдерживающей силой, – в Воздушных силах сказали, какие западные ПВО защитят Украину

Российские кафиры продолжают обстреливать разнообразными ракетами территорию Украины, разрушая инфраструктуру и унося жизнь гражданских людей.

Иностранные партнеры знают о наших потребностях. Речь уже зашла о системах ПВО NASAMS. Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Он напомнил, что на прошлой неделе посол сообщил об обещании Германии передать Украине системы противовоздушной обороны IRIS.

Юрий Игнат отметил, что вершиной нашей ПВО был бы комплекс Patriot, если бы его удалось получить. Однако это дальнейшая перспектива.

Если бы у нас был такой один комплекс Patriot большой дальности, он мог бы отогнать самолеты, которые приближались к украинской границе и запускали ракеты. Это было бы сдерживающей силой,

– объяснил Юрий Игнат.

По его словам, им можно отгонять самолеты, потому что он далеко стреляет, а также сбивает ракеты. Однако комплексами NASAMS можно это делать тоже самое, ведь они действуют до 40 километров.

"Это очень эффективный мобильный комплекс, который может работать самостоятельно, со скрытых позиций и мобильно сворачиваться. Именно такие условия боевых действий у нас сегодня есть. Мы должны учитывать эти условия и именно то, что нам сейчас нужно", - добавил Юрий Игнат.

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