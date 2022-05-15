Это было не в первый раз, – защитник "Азовстали" о применении россиянами термических бомб по заводу

Появилась информация, что российские убийцы ночью 15 мая применили на "Азовстали" фосфорные бомбы. С утра захватчики продолжают штурмовать завод.

Об этом 15 мая в эфире телеканала "Рада" сказал командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега, передает 24 канал.

К теме Офис генпрокурора открыл дело из-за обстрела "Азовстали" фосфорными снарядами

"Это не первый раз фосфорные бомбы сбрасывают на "Азовсталь" и наши позиции", – сказал защитник.