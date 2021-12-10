Это было самое безопасное место, – священник о том, как в храме оперировали раненых на Майдане

Священник ПЦУ Михаил Омельян рассказал, что во время Революции Достоинства Михайловский собор был самым безопасным местом. Именно поэтому там спасали раненых героев.

Священник Православной Церкви Украины Михаил Омельян в интервью 24 каналу вспомнил слова активистов. Они рассказывали, что опасно ехать в больницы и другие места, потому что можно просто пропасть без вести.

Отметьте Мы увидели цену жизни, – священник рассказал о первых убитых на Майдане

В это время Михайловский собор стал временным госпиталем.

В то время это было самое безопасное место, где можно было совершить операцию. Многие активисты рассказывали нам о том, что опасно ехать в больницы и другие места, потому что можно просто пропасть без вести,

– заметил Омельян.

Первое время медикаментов не было. Тогда пресс-центр и штаб объявили, что в Михайловском открылся госпиталь и нужны медикаменты. Через короткое время люди принесли много необходимого.

В госпитале людей спасали врачи из Винницкой, Киевской области. Был медик из Ялты.

Один из героев умер в храме

Омельян вспомнил, как в собор принесли мужчину с тяжелым ранением.

За его жизнь боролись медики-волонтеры. В то же время, травма оказалась несовместимой с жизнью.

Впоследствии медик заявил, что даже в больнице раненого не спасли бы.

Интервью со священником Михайловского монастыря о Революции Достоинства: видео 24 канала