От отношения к форме: парамедик рассказала, как это быть женщиной в ВСУ

В ВСУ очень много женщин. Впрочем, есть некоторые вопросы, которые до сих пор не решены, это, в частности, вопрос военной формы для женщин, которая должна отличаться от мужской.

Об этом 24 каналу рассказала парамедик Юлия Сидорова. Ранее сообщалось о том, что 9-летняя дочь защитника собрала более 300 тысяч для армии.

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Отношение к женщинам

Сидорова отметила, что у украинской армии еще остаются вопросы гендерного характера, но лично она никакого дискомфорта не чувствует. Сложнее всего ей было в 2014 году, когда нужно было доказывать, что она действительно способна быть на войне. Сейчас женщин в ВСУ гораздо больше, хотя по сравнению с мужчинами немного.

Каждая женщина, которую я лично знаю, которая в армии – не менее эффективна, а иногда даже более эффективна, чем мужчины,

– отметила парамедик.

Сидорова рассказала, как это – быть женщиной в ВСУ: смотрите видео

Форма для женщин

Она продолжила, что женщины сами себе закрывают вопросы по форме, в том числе и нижнему белью. В армии женщинам выдают мужское нижнее белье, иногда даже "семейки по колено", которые женщина в любом случае не будет носить. Вопрос женской формы в армии в целом не закрыт, потому что все, что выдают – мужское.

"Хотя отличается физиология тела, в том смысле, что разные бедра, разная длина ног, посадка брюк отличается. Плюс, у женщины есть грудь, и если нет нагрудных плиточек, то просто начинает тянуть рукав и все зажимает. Поэтому есть некоторые вопросы по обеспечению женщин, но относительно равенства общения с мужчинами, их становится все меньше и меньше, мне кажется", – подчеркнула Сидорова.

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