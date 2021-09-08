Это часть борьбы с шаблонами, – Малюська рассказал о работе пожизненно осужденной женщины

Денис Малюська взял на работу пожизненно осужденную женщину. Сейчас она является его советницей – дает советы по тюремной политике.

Ведь изнутри понятнее, что на самом деле происходит. Об этом министр юстиции рассказал в эфире программы "Первые лица" на 24 Канале с Еленой Трибушной.

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Так же, как рассказал Малюська, женщина выполняет несложную работу на компьютере для формирования отчетности. Речь идет о работе с таблицами.

Пожизненно заключенная работает дистанционно, находясь в Качановской исправительной колонии – там, где ее и содержат.

Малюська: это не потерянные люди

Ранее министр рассказал, что кроме отчетов, женщина дает предложения по совершенствованию взаимодействия между персоналом пенитенциарной системы и заключенными и по улучшению условий пребывания в тюрьмах.

По словам Малюськи, он взял женщину на работу, чтобы показать, что такие люди не являются потерянными, на них не надо ставить крест и бояться.

Это часть борьбы с шаблонами,

– подчеркнул министр.

Он отметил, что таких людей надо учить работать с их агрессией или другими риск-факторами. Тогда украинское общество будет безопаснее, как в странах Северной Европы.

"Это все – ради хорошей цели, ради того, чтобы обеспечить безопасность общества. Преступники, выходящие из тюрьмы, должны быть акклиматизированы к нормальной жизни. Не такими "волками", которых общество обидело, которые очень агрессивные, которые не знают, как жить на свободе", – сказал Малюська.

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