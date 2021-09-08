Это часть борьбы с шаблонами, – Малюська рассказал о работе пожизненно осужденной женщины
Источник:24 канал
Денис Малюська взял на работу пожизненно осужденную женщину. Сейчас она является его советницей – дает советы по тюремной политике.
Ведь изнутри понятнее, что на самом деле происходит. Об этом министр юстиции рассказал в эфире программы "Первые лица" на 24 Канале с Еленой Трибушной.
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Так же, как рассказал Малюська, женщина выполняет несложную работу на компьютере для формирования отчетности. Речь идет о работе с таблицами.
Пожизненно заключенная работает дистанционно, находясь в Качановской исправительной колонии – там, где ее и содержат.Отметим! Ранее министр рассказал, что кроме отчетов, женщина дает предложения по совершенствованию взаимодействия между персоналом пенитенциарной системы и заключенными и по улучшению условий пребывания в тюрьмах.
Малюська: это не потерянные люди
По словам Малюськи, он взял женщину на работу, чтобы показать, что такие люди не являются потерянными, на них не надо ставить крест и бояться.
Это часть борьбы с шаблонами,
– подчеркнул министр.
Он отметил, что таких людей надо учить работать с их агрессией или другими риск-факторами. Тогда украинское общество будет безопаснее, как в странах Северной Европы.
"Это все – ради хорошей цели, ради того, чтобы обеспечить безопасность общества. Преступники, выходящие из тюрьмы, должны быть акклиматизированы к нормальной жизни. Не такими "волками", которых общество обидело, которые очень агрессивные, которые не знают, как жить на свободе", – сказал Малюська.
Полное интервью с Денисом Малюськой: смотрите видео
Малюська взял на работу пожизненно заключенную: что известно
- В конце августа стало известно, что советницей Малюськи стала женщина, которую лишили свободы пожизненно.
- Для женщины оборудовали специальное рабочее место.
- В то же время имени заключенной в Минюсте пока не называют.
- Также остается неизвестно, какую зарплату получает женщина.