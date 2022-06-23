"Это что-то фантастическое": только за сутки украинцы собрали деньги уже на два "Байрактара"

Когда украинцы объединяются, то им по силам и заоблачный бюджет. Даже если речь идет о сотнях миллионах гривен на "Байрактары".

Об этом 23 июня сообщил волонтер Сергей Притула. Он с командой вчера, в 9:00, начал сбор средств в рамках проекта "Народный Байрактар".

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"Понимая, на какой заоблачный бюджет мы замахнулись. Но и осознавая важность того, чем можем усилить Воздушные Силы ВСУ. Прошли сутки. На 9:00 23.06 вы задонатили 296 000 000 грн!", – написал Притула.

Дожать на третий самолетик

Волонтер отметил, что "Фонд Сергея Притулы" уже выделил на приобретение "Байрактара" деньги. Вместе со средствами украинцев сумма для вооружения составляет 366 миллионов гривен. То есть это значит, что за сутки из желанных трех "Байрактаров" насобирали на два.

Люди, вы делаете что-то фантастическое и пишете историю! Игорь Лаченков ты и вся твоя команда – огромные молодцы! Уважаемое общество! Дожмем еще тот третий самолетик!,

– назначил Притула.

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Притула продал свою картину

Ранее волонтер организовал аукцион, где выставил на продажу свою картину "Отец и мать". Притуле удалось выручить за нее 25 тысяч долларов. Ставку сделали анонимно. Эти средства также приобщили к сбору на "Байрактары" для Вооруженных сил Украины.

Аукцион состоялся в прямом эфире. Всего Притула хочет собрать 500 миллионов гривен.

Приобщаться к сбору призвали Зинченко и Подоляк

К сбору на "Байрактары" призвал присоединиться футболист Манчестер Сити Александр Зинченко. Он отметил, что литовцы уже успешно собирали деньги на такое вооружение для Украины.

"Необходимая сумма – 500 миллионов гривен (15 миллионов долларов), срок одна неделя. Но пусть эти большие цифры вас не пугают – вспомним литовцев. Им понадобилось три дня на Байрактар. Ну, а теперь вспомним, что мы – украинцы. Есть ли что-то, что нам не под силу", – написал Зинченко.

Кроме этого, присоединиться призвал и советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он написал, что сила Украины в волонтерах, активистах, добровольцах.

"Война с Россией – это испытание на прочность двух концепций – вертикальной и горизонтальной системы связей. Поддержите сбор на новых "птичек" для военных. В единстве – сила", – сказал Подоляк.

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