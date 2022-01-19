Соответствующее заявление изданию Интерфакс-Украина глава фракции "Слуг народа" сделал 19 января. Это случилось после избрания Петру Порошенко "меры пресечения".
К теме Суд избрал Порошенко меру пресечения
Фактически суд признал, что Порошенко подозреваемый
Давид Арахамия заявил, что попытка политизировать судебное рассмотрение вопроса о мере пресечения Порошенко закончилась ничем. Именно поэтому народный депутат не видит причин для триумфа защиты пятого президента.
Политик вспомнил, что судья признал обоснованными основания для меры пресечения, – то есть фактически суд признал, что Порошенко подозреваемый. Хотя адвокаты Петра Алексеевича настаивали на том, что обвинение мизерное и бездоказательное и само подозрение следует отменить.
Впрочем, мы видим, какое решение принял суд. Это далеко не победа Петра Алексеевича, как сейчас пытается показать его защита,
– подчеркнул Арахамия.
Будет апелляция относительно "меры пресечения" как от стороны обвинения, так и от защиты
Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил в комментарии 24 каналу, что определение суда по делу Петра Порошенко свидетельствует о нескольких аспектах. В частности о том, что:
- суд признал, что статус Петра Порошенко – подозреваемый в уголовном деле, которое ему инкриминируют органы досудебного расследования;
- статус подозреваемого накладывает на пятого президента ряд ограничений, которых он должен придерживаться.
Вениславский пояснил, если Петр Порошенко не будет выполнять обязательства, то суд может изменить меру пресечения на более жесткую, а также обратил внимание, что это решение суда первой инстанции.
Прогнозирую, что будет апелляционное обжалование и от органов досудебного расследования, и от Офиса генпрокурора, и, наверное, от стороны защиты. Поэтому дождемся решения апелляционного суда,
– заявил политик.
Вениславский прокомментировал "меру пресечения" Петру Порошенко: смотрите видео
Кроме того, член Комитета по вопросам правовой политики от "Слуги Народа" Денис Маслов пояснил 24 каналу, что мы стали свидетелями политизации процесса Петром Порошенко и его сторонниками. Политик заверил, что состоялся "открытый и прозрачный суд" с полными процессуальными гарантиями защиты Петра Порошенко.
Я думаю, при избрании меры пресечения, следственный судья принял во внимание и то, что пятый президент отказывался от получения повесток и не являлся на вызов следственных органов для совершения процессуальных действий,
– пояснил "слуга" Маслов.
Он также вспомнил, что следственный судья установил, что подозрение Петру Порошенко в совершении уголовных правонарушений оказалось обоснованным.
Денис Маслов пояснил, что суд признал подозрение Порошенко обоснованным: смотрите видео
Реакция относительно меры пресечения Петру Порошенко
- Адвокаты Петра Порошенко после избрания меры пресечения заявили, что будут обжаловать постановление суда о запрете выезда из Украины.
- Зато в Государственном бюро расследований заявили, что считают решение суда не обеспечит надлежащего поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому сторона обвинения будет подавать апелляционное обжалование.
- В Офисе Президента заявили, что давать политическую оценку юридическим процедурам нет смысла.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова вспомнила, что пятый президент Украины фигурирует в деле вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком и еще двумя людьми. Она вспомнила, что перед законом все равны.
Суд избрал Порошенко меру пресечения – смотрите видео