Відповідну заяву виданню Інтерфакс-Україна глава фракції "Слуг народу" зробив 19 січня. Це трапилось після обрання Петру Порошенку "запобіжки".

До теми Суд обрав Порошенку запобіжний захід

Фактично суд визнав, що Порошенко підозрюваний

Давид Арахамія заявив, що спроба політизувати судовий розгляд питання щодо запобіжного заходу Порошенка закінчилася нічим. Саме тому народний депутат не бачить причин для тріумфу захисту п'ятого президента.

Політик пригадав, що суддя визнав обґрунтованими підстави для запобіжного заходу, – тобто фактично суд визнав, що Порошенко підозрюваний. Хоча адвокати Петра Олексійовича наполягали на тому, що звинувачення мізерне та бездоказове й саму підозру варто скасувати.

Втім, ми бачимо, яке рішення ухвалив суд. Це далеко не перемога Петра Олексійовича, як зараз намагається показати його захист,

– наголосив Арахамія.

Буде апеляція щодо "запобіжки" як від сторони звинувачення, так і від захисту

Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив у коментарі 24 каналу, що ухвала суду щодо справи Петра Порошенка свідчить про декілька аспектів. Зокрема про те, що:

суд визнав, що статус Петра Порошенка – підозрюваний у кримінальній справі , яку йому інкримінють органи досудового розслідування;

, яку йому інкримінють органи досудового розслідування; статус підозрюваного накладає на п'ятого президента низку обмежень, яких він має дотримуватись.

Веніславський пояснив, якщо Петро Порошенко не виконуватиме зобов'язання, то суд може змінити запобіжний захід на більш жорсткий, а також звернув увагу, що це рішення суду першої інстанції.

Прогнозую, що буде апеляційне оскарження і від органів досудового розслідування, і від Офісу генпрокурора, і, напевне, від сторони захисту. Тому дочекаємось рішення апеляційного суду,

– заявив політик.

Веніславський прокоментував "запобіжку" Петру Порошенку: дивіться відео

Окрім того, член Комітету з питань правової політики від "Слуги Народу" Денис Маслов пояснив 24 каналу, що ми стали свідками політизації процесу Петром Порошенком та його прихильниками. Політик запевнив, що відбувся "відкритий та прозорий суд" з повними процесуальними гарантіями захисту Петра Порошенка.

Я думаю, при обранні запобіжного заходу, слідчий суддя взяв до уваги й те, що п'ятий президент відмовлявся від отримання повісток і не з'являвся на виклик слідчих органів для вчинення процесуальних дій,

– пояснив "слуга" Маслов.

Він також пригадав, що слідчий суддя встановив, що підозра Петру Порошенку виявилась обґрунтованою.

Денис Маслов пояснив, що суд визнав підозру Порошенку обґрунтованою: дивіться відео

Зверніть увагу! 19 січня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання. Як пояснили у ДБР, політик має прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурорів, слідчого судді, суду; не відлучатися з Києва та області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання свій паспорт чи паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Реакція щодо запобіжного заходу Петру Порошенку

Суд обрав Порошенку запобіжний захід – дивіться відео