Это дерьмо в руки нельзя брать, не то, что есть – Макарук о сухпайках россиян
Украинские военные уже неоднократно показывали, какие сухпайки Россия дает своей армии на войну. Это не только выглядит ужасно, но иногда там давно вышел срок годности. Эту пищу нельзя есть и даже брать в руки.
Об этом 24 каналу сказал спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. По его словам, оккупантов очень удивляют сухпайки наших военных, они за ними "гоняются".
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Макарук подтвердил, что российские военные воруют у нас все подряд – консервы, тушенки, майонезы, конфеты, потому что они понимают, что украинское – точно вкусное.
Россия ничего не производит для своих солдат. Мы брали их сухпайки – это дерьмо не то, что есть нельзя, его в руки брать не стоит. Этим нужно детей вместо бабайки пугать,
– говорит спикер.
Кроме того, Михаил Макарук считает, что благодаря войне стало ясно, что наши страны находятся на разных цивилизационных уровнях. "Оккупанты в Ирпене варили кофе, как перловку. А зачем было есть собак? Этого никто не может понять", – говорит он.
Спикер говорит, что в первые месяцы войны оккупанты активно воровали у украинских военных три вещи – оружие, носки и что-то типа плитников (для бронежилетов – 24 канал), потому что у них это худшего качества.
Также Макарук вспомнил, как звонил по телефону жене убитого оккупанта, чтобы передать его тело в Россию. Но в ответ жена российского захватчика только сказала – "а мне он нах*р не надо".
Смотрите полное интервью с Михаилом Макаруком:
Потери врага по состоянию на 17 июня
Только за сутки ВСУ ликвидировали не менее 200 оккупантов. Всего с 24 февраля украинские военные уничтожили 33 150 россиян. Также они сожгли 1456 танков и много другой техники.
Наибольшие потери россияне на протяжении суток понесли на Бахмутском направлении. ВСУ продолжают отбивать атаки и наступление. А недавно наши защитники одним залпом шести "Цезарей" накрыли район с российской техникой.