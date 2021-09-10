Это для нас оскорбление, – Данилов сказал, что Украина не будет общаться с подчиненными Путина

Сейчас Украина пытается двигаться демократическим сценарием в вопросе возвращения оккупированных Россией территорий. Но это не значит, что мы будем общаться с подчиненными Владимира Путина.

Такое мнение озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Украина не признает "ЛНР" или "ДНР".

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Данилов отметил, что в целом украинская власть имеет сценарии развития событий. Первый из них – дипломатический. Как пояснил секретарь СНБО, он предусматривает договоренности по привлечению к переговорному процессу Германии и Франции.

Но я хочу заметить, что ни одно решение, которое совместно приняли, Россия не приняла. Более того, когда Путин предлагает нам общаться с его подчиненными, – это для нас оскорбление,

– заявил Данилов.

Никаких "ЛНР" и "ДНР" для нас не существовало и не существует, добавил он. Чтобы освободить оккупированные территории, по мнению Данилова, следует общаться с компетентным человеком, то есть с Путиным.

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Добавим, что Владимир Зеленский во время встречи с Ангелой Меркель призвал давить на Россию, пока не будет нормандской встречи. Однако, как сказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, вероятность того, что встреча в нормандском формате состоится в ближайший месяц – очень невысокая.