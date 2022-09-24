Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, россия уже 7 месяцев ведет войну против Украины.

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Однако многие граждане страны-агрессора не осознавали всей серьезности ситуации.

"Для россиян война началась 21 сентября"

"Для большинства россиян война началась 21 сентября, когда глава кремля подписал указ о частичной мобилизации в россии. До этого времени все воспринималось как события, которые показывают по телевизору", – отметил Арестович.

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Он добавил, что многие мобилизованные отнюдь не мотивированы идти воевать. А из-за того, что возник хаос с мобилизационным процессом, среди российских граждан растет все большее недовольство.

В кремле открыли ящик Пандоры. Это главный идиотизм, который сделал путинский режим. Раньше российские власти боролись с Украиной и коллективным Западом, как они утверждали. Теперь им придется бороться еще и с собственным населением,

– подчеркнул советник главы ОП.

Россияне паникуют из-за мобилизации

Как рассказал Арестович, в российских городах, где базировались крупные дивизии, люди шокированы объявленной мобилизацией.

В таких городках все друг друга знают и отлично понимают, какая ситуация сложилась в воинских частях. В некоторых из этих частей с начала войны уже сменилось 2 состава. То есть военные "выбыли" из этих подразделений убитыми и ранеными,

– объяснил советник главы ОП.

По его словам, поэтому люди прекрасно понимают, что ждет мобилизованных россиян.

"Их судьба будет гораздо печальнее, чем тех кадровых военных, которые первыми уехали на фронт", – добавил Арестович.

Напряжение на Кавказе растет

Также очень остро реагируют на мобилизацию в республиках Кавказа.

Людьми, мобилизуемыми в Дагестане и других республиках, комплектуют 18 и 19 мотострелковые бригады, базирующиеся в этом регионе. А у них тоже большие потери,

– сказал советник главы Офиса Президента.

По его мнению, принудительный призыв в армию вместе с "генетической нелюбовью к москве", исторически сформировавшейся у народов этих республик, могут спровоцировать большие протесты.

"Начали хватать всех подряд"

Арестович отметил, что через несколько дней стало ясно, что москва не способна управлять процессом мобилизации.

Логика мобилизации прояснилась. Они начали хватать всех подряд. Трудно даже представить, к чему приведет этот пожар, который вспыхивает все интенсивнее,

– сказал советник главы ОП.

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