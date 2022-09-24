Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, росія вже 7 місяців веде війну проти України.

Зверніть увагу "Збіговисько зеків": оглядач порівняв армію росії в лютому 2022 року та зараз

Однак багато громадян країни-агресорки не усвідомлювали всієї серйозності ситуації.

"Для росіян війна почалася 21 вересня"

"Для більшості росіян війна почалася 21 вересня, коли очільник кремля підписав указ про часткову мобілізацію в росії. До цього часу усе сприймалося як події, які показують по телевізору", – зазначив Арестович.

Читайте також Почали про щось здогадуватись, для них це стало шоком, – Казанський про мобілізацію у росії

Він додав, що багато мобілізованих аж ніяк не мотивовані йти воювати. А через те, що виник хаос з мобілізаційним процесом, серед російських громадян зростає дедалі більше невдоволення.

У кремлі відкрили скриньку Пандори. Це головний ідіотизм, який зробив путінський режим. Раніше російська влада боролася з Україною та колективним Заходом, як вони стверджували. Зараз їм доведеться боротися ще й з власним населенням,

– наголосив радник глави ОП.

Росіяни панікують через мобілізацію

Як розповів Арестович, у російських містах, де базувалися великі дивізії, люди шоковані оголошеною мобілізацією.

У таких містечках всі один одного знають і чудово розуміють, яка ситуація склалася у військових частинах. У деяких з цих частин з початку війни вже змінилося 2 склади. Тобто військові "вибули" з цих підрозділів вбитими і пораненими,

– пояснив радник глави ОП.

За його словами, тому люди чудово розуміють, що чекає на мобілізованих росіян.

"Їхня доля буде набагато сумнішою, ніж тих кадрових військових, які першими поїхали на фронт", – додав Арестович.

Напруга на Кавказі зростає

Також дуже гостро реагують на мобілізацію у республіках на Кавказі.

Людьми, яких мобілізують у Дагестані та інших республіках, комплектують 18 та 19 мотострілецькі бригади, які базуються у тому регіоні. А у них теж великі втрати,

– сказав радник глави Офісу Президента.

На його думку, примусовий призов до армії разом з "генетичною нелюбов'ю до москви", яка історично сформувалася у народів цих республік, можуть спровокувати великі протести.

"Почали хапати усіх підряд"

Арестович наголосив, що за кілька днів стало зрозуміло, що москва не здатна керувати процесом мобілізації.

Логіка мобілізації прояснилася. Вони почали хапати усіх підряд. Важко навіть уявити, до чого призведе ця пожежа, яка спалахує дедалі інтенсивніше,

– сказав радник глави ОП.

Олексій Арестович прокоментував мобілізацію в росії: дивіться відео

Як відбувається мобілізація в росії: головне