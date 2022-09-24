Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, якщо порівняти стан окупаційних військ у лютому та вересні 2022 року, то можна побачити різницю, що вражає.

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Стан російської армії у лютому

За словами Коваленка, на початку вторгнення росія відправила в Україну свої найкращі сили.

У лютому у наступ кинули добре оснащені та повністю боєздатні частини, які мали досвід бойових дій, зокрема у Сирії.

Однак зараз цих підрозділів вже не існує, їх знищили. Росія втратила професійні батальйонно-тактичні групи, представників повітряно-десантних військ, морської піхоти та інших підрозділів,

– наголосив військовий оглядач.

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Як зазначив Коваленко, ті російські сили, які перебувають в Україні зараз, є "токсичною сумішшю" різних елементів.

Це ті російські військовослужбовці , яким вдалося вижити.

, яким вдалося вижити. "Мобіки" з тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини. Йдеться про так звані перший та другий армійські корпуси квазіреспублік. До них належать насамперед примусово мобілізовані на Донбасі чоловіки без бойового досвіду.

з тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини. Йдеться про так звані перший та другий армійські корпуси квазіреспублік. До них належать насамперед примусово мобілізовані на Донбасі чоловіки без бойового досвіду. Представники приватних військових компаній "Вагнера" і "Ліга".

"Вже не еліта, а збіговисько зеків"

За словами військового оглядача, російські найманці також суттєво втратили свою ефективність.

Якщо ще у травні – червні вони могли заявляти про себе, як про еліту найманців, то зараз це збіговисько зеків. ПВК "Вагнера" більш ніж на 50% вже ніяка не еліта,

– сказав Коваленко.

Він додав, що так звана "часткова" мобілізація не допоможе росії розв'язати проблему з відсутністю професійних військових. А становище російської армії буде дедалі більше погіршуватися.

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