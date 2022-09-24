Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, якщо порівняти стан окупаційних військ у лютому та вересні 2022 року, то можна побачити різницю, що вражає.
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Стан російської армії у лютому
За словами Коваленка, на початку вторгнення росія відправила в Україну свої найкращі сили.
У лютому у наступ кинули добре оснащені та повністю боєздатні частини, які мали досвід бойових дій, зокрема у Сирії.
Однак зараз цих підрозділів вже не існує, їх знищили. Росія втратила професійні батальйонно-тактичні групи, представників повітряно-десантних військ, морської піхоти та інших підрозділів,
– наголосив військовий оглядач.
Хто воює на боці росії через 7 місяців війни
Як зазначив Коваленко, ті російські сили, які перебувають в Україні зараз, є "токсичною сумішшю" різних елементів.
- Це ті російські військовослужбовці, яким вдалося вижити.
- "Мобіки" з тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини. Йдеться про так звані перший та другий армійські корпуси квазіреспублік. До них належать насамперед примусово мобілізовані на Донбасі чоловіки без бойового досвіду.
- Представники приватних військових компаній "Вагнера" і "Ліга".
"Вже не еліта, а збіговисько зеків"
За словами військового оглядача, російські найманці також суттєво втратили свою ефективність.
Якщо ще у травні – червні вони могли заявляти про себе, як про еліту найманців, то зараз це збіговисько зеків. ПВК "Вагнера" більш ніж на 50% вже ніяка не еліта,
– сказав Коваленко.
Він додав, що так звана "часткова" мобілізація не допоможе росії розв'язати проблему з відсутністю професійних військових. А становище російської армії буде дедалі більше погіршуватися.
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Проблеми в російській армії на фронті: коротко
- Герої ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 24 вересня українські воїни вже знищили понад 56 тисяч окупантів.
- Через брак "гарматного м'яса" та відсутність добровольців країна-агресорка залучає до війни ув'язнених. "Кухар Путіна" євген пригожин, який вважається власником ПВК "Вагнер", особисто вербує зеків для участі у війні.
- 21 вересня президент росії владімір путін оголосив так звану "часткову" мобілізацію. Як зазначив військовий оглядач Олександр Коваленко, росія набере неякісний контингент, який не знає, як поводитися на фронті.