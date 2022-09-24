Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, если сравнить состояние оккупационных войск в феврале и сентябре 2022 года, то можно увидеть поразительную разницу.

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Состояние российской армии в феврале

По словам Коваленко, в начале вторжения россия отправила в Украину свои лучшие силы.

В феврале бросили хорошо оснащенные и полностью боеспособные части, которые имели опыт боевых действий, в частности в Сирии.

Однако сейчас этих подразделений уже нет, их уничтожили. Россия потеряла профессиональные батальонно-тактические группы, представителей воздушно-десантных войск, морской пехоты и других подразделений,

– подчеркнул военный обозреватель.

Кто воюет на стороне россии через 7 месяцев войны

Как отметил Коваленко, российские силы, которые находятся в Украине сейчас, являются "токсичной смесью" разных элементов.

Это те российские военнослужащие , которым удалось выжить.

, которым удалось выжить. "Мобики" с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Речь идет о так называемых первом и втором армейских корпусах квазиреспублик. К ним относятся, прежде всего, принудительно мобилизованные на Донбассе мужчины без боевого опыта.

с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Речь идет о так называемых первом и втором армейских корпусах квазиреспублик. К ним относятся, прежде всего, принудительно мобилизованные на Донбассе мужчины без боевого опыта. Представители частных военных компаний "Вагнера" и "Лига".

"Уже не элита, а сборище зэков"

По словам военного обозревателя, российские наемники также существенно утратили свою эффективность.

Если еще в мае – июне они могли заявлять о себе как об элите наемников, то сейчас это сборище зэков. ЧВК "Вагнера" больше, чем на 50% уже никакая не элита,

– сказал Коваленко.

Он добавил, что так называемая "частичная" мобилизация не поможет россии решить проблему с отсутствием профессиональных военных. А положение российской армии будет все больше ухудшаться.

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