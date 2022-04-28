Это голосование войдет в историю, – ОП о решении Бундестага предоставить Украине тяжелое оружие
Источник:твиттер Михаила Подоляка
28 апреля немецкий Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения. За решение проголосовали 586 депутатов из 693.
Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что единство Бундестага поражает, а этим решением Германия сказала свое слово.
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Один из последних гвоздей в гроб
Это голосование войдет в историю как один из последних гвоздей в гроб путинского лоббизма в Европе и возвращение лидерства Германии, – добавил Подоляк.
Напомним, что перед принятием решений продолжались почти 70-минутные прения. В то же время, некоторые немецкие парламентарии даже раскритиковали Шольца за то, что он долго медлил с предоставлением оружия для Украины.
Сам же Шольц ранее заявлял, что Германия не может передать Украине тяжелое вооружение из-за существования угрозы агрессии России против НАТО.
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