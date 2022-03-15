Это государственный терроризм, – глава ОБСЕ Рау об ударах оккупантов по мирному населению

Российские оккупанты обстреливают мирное украинское население тяжелой артиллерией и сбрасывают на него бомбы. Глава ОБСЕ Збигнев Рау считает такие действия государственным терроризмом.

Глава ОБСЕ Збигнев Рау прокомментировал атаку российских оккупантов мирного украинского населения. Они палят по жилым домам и обстреливают зеленые коридоры, образуя гуманитарный кризис.

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Государственный терроризм

Рау подчеркнул, что атака мирных людей и гражданской инфраструктуры – это попытка сломать дух украинского народа.

Это жалко и позорно, и это является государственным терроризмом. Школы, больницы и детские сады сознательно обстреливаются из запрещенного на международном уровне оружия,

– сказал глава ОБСЕ.

Россия пыталась обвинить его в предвзятости, но он кратко объяснил свою позицию в отношении оккупантов.

"Беспристрастность заканчивается там, где начинаются вопиющие нарушения международного гуманитарного права", – казал Рау.

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