Это информационная атака под искусственным предлогом, – Резников о скандале в Минобороны

В Министерстве обороны считают, что скандал с закупками продуктов для военных искусственный. Уверили, что это информационная атака против ведомства.

Глава Минобороны Алексей Резников во второй раз прокомментировал скандальные обвинения и подчеркнул, что не позволит заблокировать поставки продовольствия в армию или вернуть монополию на рынке.

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Минобороны не в первый раз переживает искусственную информационную атаку под вымышленным предлогом. Эта – очень похожа на прошлогоднюю, когда мы разбирались с монополистом. Что-то подобное было и осенью, когда в управление Министерству передали ряд активов, критически важных для обороноспособности,

– отметил Алексей Резников.

Он также напомнил, что совершенно безосновательные обвинения звучали и летом, когда распространяли слухи о недостаточном контроле над вооружениями.

"То есть ничего нового. Поэтому нам свое делать - всесторонне обеспечивать ВСУ, защищать страну", - добавил глава оборонного ведомства.