Это из жанра фантастики, – военный эксперт о взятии Киева Россией

На 9 день войны основные силы оккупантов сосредоточены на захвате столицы. Однако взять ее – нереально.

Ведь план России разваливается, а наше государство побеждает. Это сказал в эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов.

Читайте также 9 суток героического противостояния России: какая ситуация на главных направлениях

Город можно было бы взять, если бы столицу разрушить дотла, а ни одного защитника не останется.

Однако это из жанра фантастики,

– подчеркнул Жданов.

Он пояснил, что сейчас оккупанты не могут решить вопрос о взятии Киева в осаду. Не могут сделать не то что кольцо, а даже полукольцо.

Важнейшая задача – не дать окружить Киев

По его словам, наша самая главная задача – не дать пророссийским боевикам возможность окружить Киев. Ведь как только они окружат город, начнется то же, что в Сумах, Харькове и Ахтырке.

"На всех участках наша задача максимально вымотать противника. Ведь другого резерва, кроме этой группировки, у России нет", – добавил он.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!