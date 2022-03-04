Это из жанра фантастики, – военный эксперт о взятии Киева Россией
На 9 день войны основные силы оккупантов сосредоточены на захвате столицы. Однако взять ее – нереально.
Ведь план России разваливается, а наше государство побеждает. Это сказал в эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов.
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Город можно было бы взять, если бы столицу разрушить дотла, а ни одного защитника не останется.
Однако это из жанра фантастики,
– подчеркнул Жданов.
Он пояснил, что сейчас оккупанты не могут решить вопрос о взятии Киева в осаду. Не могут сделать не то что кольцо, а даже полукольцо.
Важнейшая задача – не дать окружить Киев
По его словам, наша самая главная задача – не дать пророссийским боевикам возможность окружить Киев. Ведь как только они окружат город, начнется то же, что в Сумах, Харькове и Ахтырке.
"На всех участках наша задача максимально вымотать противника. Ведь другого резерва, кроме этой группировки, у России нет", – добавил он.
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