Адже план Росії розвалюється, а наша держава перемагає. Це сказав в ефірі 24 канал військовий експерт Олег Жданов.

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Місто можна було б взяти, якби столицю зруйнувати вщент, а жодного захисника не залишиться.

Однак це із жанру фантастики,

– наголосив Жданов.

Він пояснив, що наразі окупанти не можуть розв'язати питання щодо взяття Києва в облогу. Не можуть зробити не те що кільце, а навіть напівкільце.

Найважливіша задача – не дати оточити Київ

За його словами, наша найголовніша задача – не дати проросійським бойовикам можливості оточити Київ. Адже щойно вони оточать місто, почнеться те ж, що у Сумах, Харкові і Охтирці.

"На всіх ділянках наше завдання максимально вимотати противника. Адже іншого резерву, окрім цього угруповання, в Росії немає", – додав він.

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