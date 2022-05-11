Это какое-то дно: в России сняли с консервации консервы

Между тем, в Южном Военном Округе России с 7016 базы хранения и ремонта вооружения и военной техники (Майкоп) снято с хранения 34 единицы танков Т-80.

Качество и состояние данных Т-80 – под очень большим вопросом, но факт остается фактом – сняли с консервации консервы.

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Доукомплектование

Кроме того, не менее 700 военнослужащих из России, которые на прошлой неделе были передислоцированы с 7-й военной базы (Гудаут, что в Абхазии) в Ростовскую область, сейчас отправлены на военный полигон возле города Новочеркасск для доукомплектования.

То есть, ощутите качество того, чем доукомплектовывают личный состав и техническую составляющую оккупационного контингента.

Важно Такой вот бумеранг: в России все посыпется как карточный домик

Позор путинских войск

Это какой-то позор, как для "второй" армии в мире, а как для захолустья уровня дно – конечно, не имеющие аналогов в мире подразделения!

Трыпещи Вашынгтонъ!

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