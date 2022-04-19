Это катастрофа, КамАЗ на пороге остановки производства – российский журналист-оппозиционер

В России много гигантских компаний все чаще останавливают работу, в том числе и строительные. Следующей фирмой может стать КамАЗ – крупнейший производитель грузовых автомобилей в стране.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, ситуация катастрофическая.

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Санкции дают о себе знать, – Яковенко

Российский журналист отметил, что эффект санкций на всех россиян влияет очень по-разному. На определенные сферы очень сильно и даже катастрофически. К примеру, АвтоВАЗ уже отправил людей в отпуск.

Фактически АвтоВАЗ приостановил свое производство. На пороге остановки – КамАЗ,

– констатировал Яковенко.

Он объяснил, что предприятия прекратят работу просто потому, что нет комплектующих. Якобы комплектации нельзя заменить для очень большого количества машиностроительных заводов, связанных с электроникой.

"Просто невозможно. Это нереально. Именно поэтому они останавливаются. Это катастрофа. Сказываются (последствия от санкций – 24 канал) вот так", – подчеркнул журналист.

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