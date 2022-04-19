Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, ситуація є катастрофічною.

До теми КамАЗ виявився не таким і російським: через санкції автовиробник має проблеми з нестачею деталей

Санкції даються взнаки, – Яковенко

Російський журналіст зазначив, що ефект санкцій на всіх росіян впливає дуже по-різному. На певні сфери дуже сильно та навіть катастрофічно. Наприклад, АвтоВАЗ уже відправив людей у відпустку.

Фактично АвтоВАЗ призупинив своє виробництво. На порозі зупинки – КамАЗ,

– констатував Яковенко.

Він пояснив, що підприємства припинять роботу просто тому, що немає комплектувань. Мовляв, комплектації не можна замінити для дуже великої кількості машинобудівних заводів, які пов'язані з електронікою.

"Просто неможливо. Це нереально. Саме тому вони зупиняються. Це катастрофа. Даються взнаки (наслідки від санкцій – 24 канал) ось так", – наголосив журналіст.

Російський журналіст-опозиціонер спрогнозував масове безробіття росіян: дивіться відео