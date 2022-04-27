Это казалось невозможным – Резников о переходе ВСУ на оружие НАТО

Министр обороны Алексей Резников вспомнил, какие у него были цели еще осенью 2021 года во время его назначения на должность министра обороны. Тогда он отмечал, что один из приоритетов работы – интеграция Украины в НАТО де-факто.

Алексей Резников сообщил, что долгое время они убеждали партнеров, что для поддержки нужно предоставлять Украине оружие западного производства, отвечающее стандартам НАТО.

Важно США и союзники будут встречаться по вопросам вооружения Украины ежемесячно, – Пентагон

По его словам, наконец-то принят переход на западные калибры и технику. В частности, Украина уже получает артиллерию калибра 155 мм. Постепенно это обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО, что станет значительным усилением восточного фланга Альянса.

Не скрою – еще 3 месяца назад эта задача считалась почти невозможной. Но благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов, стойкости украинского народа все изменилось,

– сообщил Алексей Резников.

Он отметил, что была проделана огромная совместная работа, которая обеспечит Украине стратегические преимущества.

Министр обороны объяснил, что "transition", то есть "переход" – это было ключевое слово встречи в Рамштайне. Переход, который начался более 30 лет назад и сейчас близится к финальной фазе.

"Речь шла не только о поставках оружия и боеприпасов. Мы много говорили о производстве вооружений и военной техники, месте Украины в этих процессах. Ведь это основа долгосрочного сотрудничества, взаимодействия и взаимосовместимости не только Вооруженных Сил, но и оборонной индустрии", – рассказал Алексей Резников.

Несмотря на это, он добавил, что Украина до сих пор заинтересована в получении техники и вооружения советских образцов, чтобы быстро усилить армию.

Не упустите – что делают с "второй армией мира" украинские защитники и защитницы: смотрите видео