Это лишь требования России, – Кулеба объяснил 15 пунктов от Financial Times
Источник:Украинская правда
Американские СМИ опубликовали список условий перемирия, которые сейчас обсуждает Украина и Россия. Но украинская власть опровергает эти пункты.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что условия, которые Financial Times подало как основу диалога между Россией и Украиной, на самом деле лишь требования России.
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Не знаю, кто именно был источником для Financial Times, но в принципе то, что они написали – это требования России,
– заявил министр.
По его словам, эти условия Россия представила нашей делегации еще в Беларуси. Но Украина сразу начала выносить контраргументы таким требованиям.
"То есть информация в Financial Times была подана таким образом, что это уже некая основа двустороннего диалога и дискуссий, что мы об этих всех вещах якобы договариваемся. А на самом деле это российские предложения, на которые Украина приводит свои контраргументы", – убеждает министр.
Окопная война на переговорах
Кулеба сравнил переговоры в Беларуси с окопной войной, а перестрелка происходит аргументами. Поэтому утверждение, что Украина согласилась на условия, написанные в Financial Times, – ложное.
Важность соглашения с Россией
Министр напомнил, что война завершается двумя способами: полным поражением одной из сторон или соглашением. Поэтому украинцам нужно настроиться на войну до конца, в результате которой Россия проиграет окончательно, или должно быть соглашение на выгодных для Украины условиях.
Я думаю, что второй вариант все-таки реалистичен,
– говорит Кулеба.
Он также отметил, что украинская власть не сдаст национальные интересы Украины, а также будет бороться за максимально жесткие и четкие гарантии безопасности для государства. А тем временем украинцам не нужно поддаваться на спекуляции относительно того, что кто-то что-то якобы слил. Ведь не будем забывать об информационной войне, которую враг активно ведет против нас.
Что известно о переговорах с Россией
В Financial Times вышла статья, согласно которой сейчас якобы обсуждается мирный план с Россией на 15 пунктов, включающий следующие условия:
- Украина объявляет нейтралитет и отказывается от намерения вступить в НАТО;
- Украина соглашается на ограничение собственного вооружения;
- Украина отказывается от размещения на своей территории иностранных военных баз и вооружения.
- В обмен Украина получает защиту от союзников – США, Великобритании, Турции и других стран.
Однако советник президента Михаил Подоляк заявил, что эти условия – российские, а Украина имеет свою позицию.
Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не более. Украинская сторона имеет свои позиции,
– написал Подоляк.
По его словам, Украина соглашается только относительно:
- прекращения огня;
- вывода российских войск;
- гарантий безопасности от ряда стран.
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