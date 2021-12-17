Гогилашвили прокомментировал уголовные дела против него и паспорт России

Экс-замглавы МВД Александр Гогилашвили попал в скандал и ушел с поста. Впоследствии журналисты выяснили, что у него российское гражданство и судимость. Сам чиновник это опроверг.

Гогилашвили дал большое интервью журналистам и заявил, что дела против него "это ложь". Соответствующее заявление появилось 17 декабря.

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Экс-заместитель Монастырского Гогилашвили прокомментировал вопрос о российском гражданстве

Я не гражданин России, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства,

– заявил бывший чиновник.

Он также добавил, что у него есть украинский паспорт, а также украинский загранпаспорт. Заверил, что это якобы его выбор и "гражданская позиция".

Скандальный Гогилашвили прокомментировал уголовные дела против него

Если мы берем все, что говорят в России, за чистую монету, если мы живем такими стандартами, то скажу – это ложь. Давайте определимся, кто для нас Россия. Я определился на 100% в 2015 году,

– заявил эксзаместитель.

Относительно вероятной судимости в России он заявил, что против него есть уголовное дело в России. Александр Гогилашвили заявил: "Завели из-за экстремизма и моей гражданской позиции в 2015 году. Затем в 2016 году моих родителей вызвали в ФСБ (Федеральная служба безопасности России – 24 канал)".

Чиновник объяснил, почему переехал в Украину

Бывший замглавы министерства внутренних дел объяснил, что украинское гражданство он получил в 2019 году. Он переехал работать, потому что его пригласили.

Туда же (заниматься – 24 канал) волонтерской деятельностью, специалистом по связям с общественностью. Центр возник в Харькове, ребята волонтеры уехали в Россию, там открыли центр, а здесь осталась материнская компания, занимавшаяся вопросами реабилитации,

– объяснил Гогилашвили.

На вопрос, давал ли гражданство Владимир Зеленский, экс-чиновник сказал, что прошел долгий путь от А до Я. Объяснил, что получал его в рамках закона – сначала разрешение на временное проживание, а затем постоянное проживание.

Кстати, в украинском министерстве Гогилашвили отвечал за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. Он занимался вопросами реабилитации в России. Об этом свидетельствуют обнародованные в сети видео с ним.

Коротко о скандале с Александром Гогилашвили

11 декабря в сети обнародовали видео скандала, на котором заместитель Монастырского Александр Гогилашвили устроил на блокпосте в Краматорске. Он возмутился, что полицейские его не узнали.

В частности, сказал правоохранителям: "Единственный заместитель министра, с таким е***ом, как у меня, он только один. Я 3 года уже заместитель министра!".

Далее чиновник пригрозил полицейскому: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятно не будет…".

12 декабря Владимир Зеленский попросил уволить его с должности. Сам Гогилашвили принес извинения за свое поведение. Впоследствии появилось еще одно подобное видео, снятое уже в Киеве.

12 декабря чиновник написал заявление на увольнение. После этого Кабминг уволил заместителя Дениса Монастырского.

Реакция МВД и Зеленского на ситуацию с Гогилашвили – смотрите видео