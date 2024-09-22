Это меняет ход войны: эксперт об ударах СБУ по стратегическим ракетным складам РФ

Удары СБУ по ключевым складам оружия россиян –это новый поворот в войне, меняющий ее ход.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Эксперт подчеркивает, что ведомство Малюка уже приучило нас к ударам в глубину РФ.

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Удары по стратегическим складам – это новое качество "демилитаризации" россиян

"Дроновые санкции" против НПЗ и нефтебаз, имели большое негативное влияние на экономику врага. Однако удары по стратегическим складам хранения ракет – это новое качество "демилитаризации" россиян. Для Кремля наступает новая реальность, ведь удары по ключевым складам оружия – это новый поворот в войне, что меняет весь ее ход", – пишет Голобуцкий.

Эксперт считает, что СБУ технологически опережает россиян в применении дронов.

"В битве "наши дроны – ПВО врага", победитель на данный момент очевиден. Россияне не могут квалифицированно противодействовать таким масштабным ударам дронов. Подчеркну, что речь идет о складах хранения важнейших для Кремля средств ведения войны – ракет и КАБов. И после мощной детонации в Торопце, можно было ожидать, что враг попытается максимально защитить другие свои стратегические склады. И враг действительно пробовал. Не смог", – акцентирует Голобуцкий.

"Тот способ введения войны, который выбрали россияне, ставит их в полную зависимость от ракет и КАБов. Склады с российскими и северокорейскими снарядами и ракетами – это фактически важнейшие для россиян объекты в тылу. И потеря врагом стратегических складов – важный успех Украины", – резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что после мощного "хлопка" на стратегическом складе в Торопце, дроны СБУ посетили 23-й арсенал главного артиллерийского управления минобороны РФ возле Октябрьского в Тверской области.

Там хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У". На складе началась детонация, фиксируется пять очагов пожаров, которые продолжаются до сих пор.