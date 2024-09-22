Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, добавив, что Кремль, согласно своей ядерной доктрине, должен был бы уже 100 раз применить ядерное оружие "для спасения российской государственности и предупреждения ударов по территории России". Но этого так и не произошло и, по словам Краева, не произойдет в дальнейшем.

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Россия пытается сдерживать помощь Украине от Запада

По мнению эксперта, удары ВСУ по России показывают западным партнерам, что не надо бояться реакции Путина и что Украину можно поддерживать, ей можно давать дальнобойное оружие и позволять применять его по российской территории. Ведь, по словам Краева, Москва все равно не отвечает на удары украинских сил своей "ядеркой", хотя и продолжает этим пугать.

Украина показывает западным партнерам, что еще одни "красные линии" перечеркнуты. Все то, что рассказывает Путин и Лавров, другие российские спикеры – это эфемерная конструкция, они сами ее придумали, чтобы сдерживать поддержку Запада и саму Украину, ее позиции,

– считает Краев.

Украина в ожидании дальнобойного оружия и разрешения на его использование

Во время Генассамблеи ООН 25 сентября состоится согласование основных пунктов по дальнейшей помощи Украине. В частности планируется обсудить вопрос применения ВСУ западного дальнобойного оружия вглубь России.

Краев предположил, что такое решение могло быть уже принятым, однако до сих пор об этом целенаправленно не разглашается. Это может делаться, чтобы обезопасить процесс передачи этого оружия и сохранить эффект сюрприза.

Такая ситуация была с HIMARS, за неделю до того, как они появились на фронте, Блинкен говорил, что передача этого оружия не является возможной. Поэтому, думаю, и сейчас есть определенный туман войны, четкая информационная стратегия, нацелена на то, чтобы ни россияне, ни китайцы не знали точных планов США, когда в Украине будет новое западное оружие,

– озвучил Краев.

К сведению! Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что западные партнеры ни разу не говорили о том, что предоставление разрешения на удары вглубь России является невозможным. Он отметил, що есть еще тонкости внутреннего процесса принятия таких решений. Украина до сих пор в ожидании разрешения, а дискуссии на Западе по этому поводу продолжаются.