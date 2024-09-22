Про це в етері 24 Каналу наголосив експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, додавши, що Кремль, згідно зі своєю ядерною доктриною, мав би вже 100 разів застосувати ядерну зброю "для порятунку російської державності та попередження ударів по території Росії". Але цього так і не відбулося і, зі слів Краєва, не станеться надалі.

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Росія намагається стримувати допомогу Україні від Заходу

На думку експерта, удари ЗСУ по Росії показують західним партнерам, що не треба боятися реакції Путіна і що Україну можна підтримувати, їй можна давати далекобійну зброю та дозволяти застосовувати по російській території. Адже, зі слів Краєва, Москва все одно не відповідає на удари українських сил своєю "ядеркою", хоча й продовжує цим лякати.

Україна показує західним партнерам, що ще одні "червоні лінії" перекреслені. Все те, що розказує Путін і Лавров, інші російські спікери – це ефемерна конструкція, вони самі її вигадали, аби стримувати підтримку Заходу і саму Україну, її позиції,

– вважає Краєв.

Україна в очікуванні далекобійної зброї та дозволу на її використання

Під час Генасамблеї ООН 25 вересня відбудеться узгодження основних пунктів щодо подальшої допомоги Україні. Зокрема планується обговорити питання застосування ЗСУ західної далекобійної зброї вглиб Росії.

Краєв припустив, що таке рішення могло бути вже ухваленим, однак досі про це цілеспрямовано не розголошується. Це може робитися, щоб убезпечити процес передачі цієї зброї та зберегти ефект сюрпризу.

Така ситуація була з HIMARS, за тиждень до того, як вони з'явились на фронті, Блінкен казав, що передача цієї зброї не є можливою. Тому, думаю, і зараз є певний туман війни, чітка інформаційна стратегія, націлена на те, аби ні росіяни, ні китайці не знали точних планів США, коли в Україні буде нова західна зброя,

– озвучив Краєв.

До відома! Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що західні партнери жодного разу не говорили про те, що надання дозволу на удари вглиб Росії є неможливим. Він зазначив, є ще тонкощі внутрішнього процесу ухвалення таких рішень. Україна досі в очікуванні дозволу, а дискусії на Заході стосовно цього тривають.