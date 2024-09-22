Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Експерт підкреслює, що відомство Малюка вже привчило нас до ударів в глибину РФ.

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Удари по стратегічним складам – це нова якість "демілітарізації" росіян

"Дронові санкції" проти НПЗ і нафтобаз, мали великий негативний вплив на економіку ворога. Однак удари по стратегічним складам зберігання ракет – це нова якість "демілітарізації" росіян. Для Кремля наступає нова реальність, адже удари по ключовим складам зброї – це новий поворот у війні, що змінює весь її хід", – пише Голобуцький.

Експерт вважає, що СБУ технологічно випереджає росіян у застосуванні дронів.

"У битві "наші дрони – ППО ворога", переможець на даний момент очевидний. Росіяни не можуть кваліфіковано протидіяти таким масштабним ударам дронів. Підкреслю, що мова йде про склади зберігання найважливіших для Кремля засобів ведення війни – ракет і КАБів. І після потужної детонації в Торопці, можна було очікувати, що ворог спробує максимально захистити інші свої стратегічні склади. І ворог справді пробував. Не зміг", – акцентує Голобуцький.

"Той спосіб введення війни, який вибрали росіяни, ставить їх в повну залежність від ракет і КАБів. Склади з російськими і північнокорейськими снарядами і ракетами – це фактично найважливіші для росіян об’єкти у тилу. І втрата ворогом стратегічних складів – важливий успіх України", – резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що після потужної "бавовни" на стратегічному складі у Торопці, дрони СБУ завітали на 23-ій арсенал головного артилерійського управління міноборони РФ біля Октябрського у Тверській області.

Там зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У". На складі розпочалася детонація, фіксується п’ять осередків пожеж, які тривають досі.