Это миф, – Малюська прокомментировал упреки о том, что "украинские суды в руках иностранцев"

14 сентября 2021 , 15:04
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Источник:

"РБК-Украина"

Денис Малюська прокомментировал упреки о том, что в рамках судебной реформы "власть отдала отбор украинских судей в руки иностранцев". Министр юстиции заверил, что это лишь миф, не имеющий никакого отношения к реальности.

Свое отношение к участию международных представителей в проведении судебной реформы в Украине Малюська высказал в интервью изданию.

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Находится ли отбор украинских судей в руках иностранцев

По словам министра, заявления о том, что отбор судей в Украине якобы контролируют иностранцы, что является частичной потерей суверенитета страны, только популярные мифы, не имеющие отношения к реальности.

Никто не говорит, что иностранцы будут проводить некий "отбор", никто не говорит, что иностранцы вообще будут скоординировано действовать между собой. Здесь скорее речь может идти об их независимости,
пояснил Малюська.

Он добавил, что в Украине трудно найти действительно независимого человека, на которого никак нельзя повлиять: деньгами, компроматом, запугиванием.

Поэтому лучше, убежден глава Минюста, взять опытного международного эксперта, который принесет реальную нейтральность в принятии кадровых решений.

Блокировка судебной реформы в Украине: что известно

  • Совет судей Украины 13 сентября заблокировал проведение судебной реформы в Украине. Он не смог выбрать 3 членов Этического совета, который должен оценивать на добродетель членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.
  • В то же время международные организации, с которыми Украина сотрудничает в области предупреждения коррупции, своих кандидатов в совет подали.

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Автор: Наталія Пристанська