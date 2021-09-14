Это миф, – Малюська прокомментировал упреки о том, что "украинские суды в руках иностранцев"
Источник:"РБК-Украина"
Денис Малюська прокомментировал упреки о том, что в рамках судебной реформы "власть отдала отбор украинских судей в руки иностранцев". Министр юстиции заверил, что это лишь миф, не имеющий никакого отношения к реальности.
Свое отношение к участию международных представителей в проведении судебной реформы в Украине Малюська высказал в интервью изданию.
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Находится ли отбор украинских судей в руках иностранцев
По словам министра, заявления о том, что отбор судей в Украине якобы контролируют иностранцы, что является частичной потерей суверенитета страны, только популярные мифы, не имеющие отношения к реальности.
Никто не говорит, что иностранцы будут проводить некий "отбор", никто не говорит, что иностранцы вообще будут скоординировано действовать между собой. Здесь скорее речь может идти об их независимости,
– пояснил Малюська.
Он добавил, что в Украине трудно найти действительно независимого человека, на которого никак нельзя повлиять: деньгами, компроматом, запугиванием.
Поэтому лучше, убежден глава Минюста, взять опытного международного эксперта, который принесет реальную нейтральность в принятии кадровых решений.
Блокировка судебной реформы в Украине: что известно
- Совет судей Украины 13 сентября заблокировал проведение судебной реформы в Украине. Он не смог выбрать 3 членов Этического совета, который должен оценивать на добродетель членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.
- В то же время международные организации, с которыми Украина сотрудничает в области предупреждения коррупции, своих кандидатов в совет подали.
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