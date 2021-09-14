Своє ставлення до участі міжнародних представників у проведенні судової реформи в Україні Малюська висловив в інтерв'ю виданню.

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Чи перебуває відбір українських суддів в руках іноземців

За словами міністра, заяви про те, що відбір суддів в Україні начебто контролюють іноземці, що є частковою втратою суверенітету країни, лише популярні міфи, які не мають стосунку до реальності.

Ніхто не каже, що іноземці проводитимуть якийсь "відбір", ніхто не каже, що іноземці взагалі будуть скоординовано діяти між собою. Тут скоріше мова може йти про їх незалежність,

– пояснив Малюська.

Він додав, що в Україні важко знайти дійсно незалежну людину, на яку ніяк не можна повпливати: грошима, компроматом, залякуванням.

Тому найкраще, переконаний глава Мін'юсту, взяти досвідченого міжнародного експерта, який принесе реальну нейтральність в прийнятті кадрових рішень.

Блокування судової реформи в Україні: що відомо

Рада суддів України 13 вересня заблокувала проведення судової реформи в Україні. Вона не змогла обрати 3 членів Етичної ради, яка має оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Водночас міжнародні організації, з якими Україна співпрацює у галузі запобігання корупції, своїх кандидатів у раду подали.

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