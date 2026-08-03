Об этом Стефанишина написала в соцсети.

Как Стефанишина прокомментировала увольнение?

Стефанишина заявила, что представлять Украину в Вашингтоне во время полномасштабной войны было для нее большой честью.

Также она поблагодарила президента Владимира Зеленского за доверие и выразила надежду на его поддержку этого решения.

Это мое собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами, о которых говорилось ранее,

– заявила Стефанишина.

Она отметила, что считает основные задачи своей работы в США выполненными. По ее словам, удалось увеличить поставки американского оружия и сохранить поддержку Украины в непростой для Вашингтона политический период.

Стефанишина подчеркнула, что поддержку Украины удалось закрепить на законодательном уровне, а сама роль государства изменилась.

Чиновница добавила, что достигнутые результаты не зависят от того, кто занимает пост посла, ведь они стали частью отношений между Украиной и США.

В то же время она поблагодарила команду посольства, МИД и всех, с кем работала, а также пообещала в ближайшее время отдельно ответить на вопросы, которые в последнее время звучат в СМИ.