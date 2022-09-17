Это могла быть моя мама: в Киеве прошла акция в поддержку пленных украинских женщин

В Киеве прошла акция в поддержку пленных женщин, попавших в руки врага после того, как вышли из "Азовстали". Среди них – медик Марьяна Мамонова, которая на 9 месяце беременности.

Марьяне вот-вот рожать: украинцы требуют освободить Марьяну из плена

Женщина беременна и должна вот-вот родить. Никакой информации об обмене и даже о состоянии девушки у родных нет. В последний раз видели ее на видео из Еленовки. 24 канал спросил людей, которые пришли на акцию о том, что чувствуют и почему пришли на мероприятие.

К теме Мир должен знать правду о действиях россии: родные защитников Мариуполя еженедельно будут выходить на площади

Нам не безразлична судьба каждого человека, мы собрались, чтобы выразить свою позицию и потребовать освободить из плена мою землячку, украинку, спасавшую человеческие жизни в Мариуполе. Марьяна Мамонова родом из Ровенской области. Я сама тоже жительница Ровно и когда я услышала, что акция в ее поддержку будет проходить не только в украинских городах, но и за рубежом, решила прийти и высказать свою гражданскую позицию. Марьяна не должна находиться в плену, ей скоро рожать. В конце сентября, начале октября. Мы выступаем за то, чтобы ее ребенок родился в мирной Украине,

– рассказала Наталья Зварыч.

Женщина подчеркнула, что СМИ, Президент, все международные организации должны приложить все усилия, чтобы освободить Марьяну из плена.

В Киеве прошла акция в поддержку пленных женщин / Фото Алина Туришин, 24 канал

Организаторы акции отмечали, что акция важная и срочная, ведь рожать Марьяне уже в ближайшее время. Так что невозможно представить, что переживает беременная женщина в плену, у которой, вероятно, за все это время не было полноценного наблюдения со стороны врачей.

Марьяна узнала о беременности находясь на "Азовстали"

Более того, неизвестно как пройдут роды и какая судьба может ждать ребенка. Зная подлость русских захватчиков, есть вероятность, что ребенка у матери отберут и неизвестно, сможет ли она когда-нибудь его найти и вернуть.

На акции женщины приходили с детьми, как Екатерина с сыном Иваном.

Сегодня пришла на акцию вместе с 4-летним сыном, по дороге я ему рассказала, куда мы идем и для чего – помочь вызволить из плена женщину, которую содержат эти изверги,

– рассказала Екатерина.

Женщины говорят, что их присутствие на акции, это надежда на спасение Марьяны и ее ребенка. К слову, 31-летняя Марьяна ждет первенца и узнала о своей долгожданной беременности медик уже во время службы, находясь под обстрелом в подвале металлургического комбината.



Марьяна вышла замуж менее года назад / Фото Факты

Это не по-человечески, чтобы человек рожал в плену. И потом не знала, что произойдет с ее ребенком, как только он родится. Я сейчас буду плакать, это возможно вообразить. Те, кто ее там содержат просто изверги,

– говорит Ольга, которая пришла на акцию с надеждой помочь Марьяне вернуться из плена.

Коротко о пленении защитников "Азовстали"

Более 2 тысяч защитников и защитниц Мариуполя попали в плен в россию в середине мая.

В плену врага на сегодняшний день находится более 520 некомбатантов, вывезенных с завода "Азовсталь" на неподконтрольную Украине территорию, в том числе более 130 женщин, среди которых есть и беременные.

29 июня во время масштабного обмена из плена освободили 144 защитника Украины. Из них – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка "Азов".

Но уже через месяц, 29 июля, россия совершила теракт в колонии в Еленовке. В результате трагедии погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения.

К теме – как оккупанты относятся к пленным: смотрите видео