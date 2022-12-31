Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ракету такого типа перехватить практически невозможно, передает 24 канал.
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Кто мог устроить такую провокацию
Белорусские власти заявили, что это якобы провокация со стороны Украины для того, чтобы затянуть Беларусь в войну.
Жданов отметил, что на фотографии, обнародованной белорусским командованием, двигатель ракеты практически цел. Соответственно, там размещен серийный номер, по которому можно узнать, откуда была запущена C-300.
Я думаю, если бы это была реально наша ракета, то уже бы давно на болотах стоял вой,
– сказал эксперт.
Он добавил, что на прошлой неделе в Беларусь прибыли несколько групп российских наемников, среди которых – вагнеровцы. Поэтому, по словам Жданова, вполне возможно, что все это было подстроено.
Жданов объяснил, почему ракета в Беларуси была не украинская: смотрите видео
Падение ракеты в Беларуси: что известно
- Беларусь обвинила Украину в возбуждении своего воздушного пространства зенитной ракетой С-300. В Минобороны отметили, что Украина не исключает сознательной провокации со стороны России, которая проложила такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси.
- Беларусь заявила о двух версиях падения зенитной ракеты в Брестской области: якобы непреднамеренный запуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности или неисправности самой ракеты, или умышленная провокация со стороны ВСУ.
- По словам корреспондента "Радио Свобода" в Беларуси Валерия Калиновского, Беларусь достаточно сдержанно комментирует информацию о падении ракеты. Власти даже с самого начала пытались замолчать этот инцидент.