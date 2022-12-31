Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ракету такого типа перехватить практически невозможно, передает 24 канал.

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Кто мог устроить такую провокацию

Белорусские власти заявили, что это якобы провокация со стороны Украины для того, чтобы затянуть Беларусь в войну.

Жданов отметил, что на фотографии, обнародованной белорусским командованием, двигатель ракеты практически цел. Соответственно, там размещен серийный номер, по которому можно узнать, откуда была запущена C-300.

Я думаю, если бы это была реально наша ракета, то уже бы давно на болотах стоял вой,

– сказал эксперт.

Он добавил, что на прошлой неделе в Беларусь прибыли несколько групп российских наемников, среди которых – вагнеровцы. Поэтому, по словам Жданова, вполне возможно, что все это было подстроено.

Жданов объяснил, почему ракета в Беларуси была не украинская: смотрите видео

Обратите внимание! С-300 – семейство советских зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия. В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков максимальная дальность может достигать 150, 200, 300 километров.

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