Так, сначала информация о падение ракеты на территории Беларуси появилась от людей в соцсетях. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент "Радио Свобода" в Беларуси Валерий Калиновский.

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Ждали разрешения от Лукашенко

Впрочем, комментарии к фото были закрыты. А тамошний военкомат в Брестской области вообще сначала опроверг информацию о падении ракеты.

Впоследствии об инциденте проинформировали в пресс-службе самопровозглашенного белорусского лидера Александра Лукашенко. И уже после этого в Беларуси начали признавать, что это не фейковые фото, а действительно обломки ракеты. А также направили на место происшествия следователей и военных экспертов.

Минобороны уже после обеда заявило, что это была якобы "украинская ракета", которую поразила система противовоздушной обороны Беларуси,

– сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Беларуси.

Инцидент произошел недалеко от белорусско-украинской границы на границе Волынской и Брестской областей в селе Горбаха Ивановского района. Обломки этой ракеты вроде бы упали в поле, но до ближайшего жилого дома в селе было 66 метров.

По имеющейся информации, в результате падения ракеты никто не пострадал. Касаемо ее происхождения, то заявляют якобы, что это обломки зенитного ракетного комплекса С-300.

Калиновский прокомментировал падение ракеты в Беларуси: смотрите видео

Может ли инцидент привести к дальнейшему обострению в войне

Главное опасение состоит в том, что этот инцидент может стать "казусом белли", то есть падение ракеты используют для провокаций и дальнейшего обострения в войне. Впрочем, сейчас не заметна какая-то существенная пропагандистская кампания со стороны Беларуси.

"Все может случиться. Надо же понимать, какая ситуация в стране и как все происходит – Беларусь является приграничным государством и предоставила свою территорию для агрессии против Украины. Пока политические заявления по этому поводу не звучат", – отметил корреспондент "Радио Свобода" в Беларуси.

Кстати говоря В минобороны Беларуси заявили, что их силы ПВО "сбили украинскую ракету"

В ВСУ отреагировали на падение ракеты в Беларуси

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что режимам Александра Лукашенко и Владимира Путина нельзя верить.

Вскоре состоится объективный контроль ситуации и последствий очередной атаки. Воздушные силы обещают уже в ближайшее время опубликовать информацию об этом инциденте.

В конце концов, работа противовоздушной обороны так интенсивна, в том числе и сегодня, что такие вещи возможны. Исключать нельзя. Мы знаем примеры на территории соседних государств – какие-то обломки могут попадать,

– отметил Игнат.

Он также подчеркнул, что все эти инциденты – следствие российской агрессии и ракетных атак оккупантов.