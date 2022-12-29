Так, спершу інформація щодо падіння ракети на території Білорусі з'явилася від людей у соцмережах. Про це 24 каналу розповів кореспондент "Радіо Свобода" в Білорусі Валерій Калиновський.

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Чекали дозволу від Лукашенка

Утім, коментарі до фото були закритими. А тамтешній військкомат у Брестській області взагалі спочатку спростував інформацію щодо падіння ракети.

Згодом про інцидент проінформували у пресслужбі самопроголошеного білоруського лідера Алєксандра Лукашенка. І вже після цього у Білорусі почали визнавати, що це не фейкові фото, а дійсно уламки ракети. А також скерували на місце події слідчих та військових експертів.

Міноборони вже після обіду заявило, що це була начебто "українська ракета", яку вразила система протиповітряної оборони Білорусі,

– повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Білорусі.

Інцидент стався неподалік білорусько-українського кордону на межі Волинської та Берестейської областей у селі Горбаха Іванівського району. Уламки цієї ракети начебто впали у полі, але до найближчого житлового будинку в селі було 66 метрів.

За наявною інформацією, внаслідок падіння ракети ніхто не постраждав. А щодо її походження, то заявляють нібито це уламки зенітно-ракетного комплексу С-300.

Калиновський прокоментував падіння ракети в Білорусі: дивіться відео

Чи може інцидент призвести до подальшого загострення у війні

Головне побоювання полягає в тому, що цей інцидент може стати "казусом беллі", тобто падіння ракети використають для провокацій та подальшого загострення у війні. Утім, зараз не помітно якоїсь дуже помітної пропагандистської кампанії з боку Білорусі.

"Все може траплятися, треба ж розуміти, яка ситуація в країні та як все відбувається – Білорусь є прикордонною державою та надала свою територію для агресії проти України. Наразі політичних заяв з цього приводу не лунає", – зауважив кореспондент "Радіо Свобода" в Білорусі.

До речі У міноборони Білорусі заявили, що їхні сили ППО "збили українську ракету"

У ЗСУ відреагували на падіння ракети в Білорусі

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інцидент. Він наголосив, що режимам Алєксандра Лукашенка та Владіміра Путіна не можна вірити.

Невдовзі відбудеться об'єктивний контроль ситуації та наслідків чергової російської атаки. Тож Повітряні сили обіцяють вже найближчим часом опублікувати інформацію щодо цього інциденту.

Зрештою, робота протиповітряної оборони така інтенсивна, зокрема була й сьогодні, що такі речі можливі. Виключати не можна. Ми знаємо приклади на території сусідніх держав – якісь уламки можуть потрапляти,

– зазначив Ігнат.

Він також наголосив, що всі ці інциденти – наслідок російської агресії та ракетних атак окупантів.