Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ракету такого типу перехопити практично неможливо, передає 24 канал.

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Хто міг влаштувати таку провокацію

Білоруська влада заявила, що це нібито провокація з боку України для того, щоб затягнути Білорусь у війну.

Жданов зазначив, що на фотографії, яку оприлюднило білоруське командування, двигун ракети практично цілий. Відповідно, там розміщено серійний номер, по якому можна дізнатись, звідки була запущена C-300.

Я думаю, якби це була б реально наша ракета, то вже б давно на болотах стояло виття,

– сказав експерт.

Він додав, що минулого тижня до Білорусі прибули декілька груп російських найманців, серед яких – вагнерівці. Тому, за словами Жданова, цілком можливо, що це все було підлаштовано.

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Зверніть увагу! С-300 – сімейство радянських зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії. Залежно від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів.

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