Это могло бы спасти нам жизнь, – Зеленский о вооружении, которое мог бы передать Запад

Президент Владимир Зеленский заявил, что Запад имеет оружие, которое может спасти жизни украинцев. В первую очередь речь идет о самолетах, которые Украина длительное время просит у США и союзников НАТО.

Президент: Это была бы скорая помощь и очень быстрая поддержка

Зеленский сказал, что есть виды вооружения, передача которого не помешает оборонной системе стран НАТО. Глава государства считает, что США могут оказать влияние на страны НАТО в Европе, чтобы те передали оружие Украине.

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Он обратил внимание, что некоторые виды вооружения производились в Украине и России, поэтому украинским военным не нужно тратить время на обучение.

Это была бы скорая помощь и очень быстрая поддержка. И я думаю, что Соединенные Штаты могли бы повлиять на это решение, и многие европейские страны могли бы это сделать,

– заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина получает военную помощь, однако "темп не слишком скорый". В то же время Украина теряет людей.

"Люди – ценнее любого оборудования, которым они могли делиться", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что предоставление истребителей спасло бы жизнь многим украинцам, ведь тогда Россия не имела бы преимущества в небе.

Они (самолеты – 24 канал) могли бы спасать жизнь, и у России не было бы преимущества в небе. К сожалению, мы не можем этого получить. И это касается позиции НАТО,

– резюмировал президент.

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